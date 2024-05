Partinico, uccide la madre anziana a martellate: arrestato 59enne

La tragica vicenda è avvenuta nella mattina di ieri, domenica 26 maggio 2024 all’interno di un’abitazione situata lungo la strada provinciale 1, al confine tra i comuni di Borgetto e Partinico, in provincia di Palermo. A perdere la vita un’anziana donna di 90 anni, Maria Benfante, ad ucciderla è stato il figlio 59enne. Il motivo? Probabilmente ha perso il controllo dopo un litigio scoppiato tra le mura domestiche, le ragioni della lite però non sono note.

Ad allarmare le forze dell’ordine è stata l’altra figlia della vittima che abita nelle vicinanze. Dopo aver sentito le disperate urla della 90enne si è precipitata sul posto in preda alla preoccupazione e ha trovato il suo cadavere in una pozza di sangue. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri di Partinico sul luogo in cui si sono svolti i fatti. Giunti sul posto hanno trovato il figlio della vittima, Maurizio Amoroso, vicino all’abitazione in cui viveva con la madre e lo hanno subito arrestato con la grave accusa di omicidio.

Durante i rilievi è stato trovato un attrezzo sporco di sangue, un martello, utilizzato dal 59enne per colpire la donna ripetutamente alla testa. Stando alle prime informazioni sul caso l’uomo era in cura presso un centro di salute mentale.

