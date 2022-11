Dramma nella mattinata di oggi, mercoledì 16 novembre 2022 in provincia di Treviso, i fatti si sono svolti all’interno di un appartamento situato in via Vittorio Veneto. Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione, la vittima è Francesco de Felice, un militare in congedo. La dinamica della tragica vicenda è ancora da chiarire, sul corpo dell’uomo sono state però trovate diverse ferite da taglio.

Ad allarmare le forze dell’ordine è stata la moglie del 56enne in preda alla paura e all’agitazione. In seguito alla segnalazione sul posto, in provincia di Treviso, tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118. Per l’uomo però non c’è stato nulla da fare, era già morto al loro arrivo. In casa oltre alla moglie c’era anche il figlio della vittima, un ragazzo di 24 anni in cura a causa dei suoi problemi psichici. Giunti sul posto i Carabinieri hanno trovato il ragazzo sul pianerottolo di casa, era in evidente stato confusionale. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio in ambito familiare.

Gli agenti hanno preso in custodia il 24enne, che è stato già ascoltato dal magistrato. Stando alle prime ricostruzioni del caso, il 56enne è stato improvvisamente colpito a morte con un coltello da cucina e un oggetto contundente mentre era sul divano.

