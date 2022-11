La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di oggi, mercoledì 16 novembre 2022 a San Mango Piemonte, in provincia di Salerno. Intorno alle 7 di questa mattina, probabilmente in seguito ad una furiosa lite avvenuta tra le mura domestiche, un uomo di 60 anni ha accoltellato la moglie. Anche lei aveva 60 anni, l’ha colpita con ferocia con un coltello da cucina.

In seguito al suo insano gesto, l’uomo si è allontanato dall’abitazione in cui è avvenuto l’omicidio in provincia di Salerno e si è recato su un cavalcavia. Quest’ultimo è visibile dall’autostrada A2, vicino al tratto che collega San Mango a Pontecagnano. Arrivato sul posto il 60enne si è tolto la vita impiccandosi. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 a casa della coppia. Al loro arrivo la donna non era ancora morta, è però spirata poco dopo l’arrivo all’ospedale Ruggi di Salerno.

Al momento non è noto il movente che abbia spinto l’uomo ad accoltellare la moglie per poi suicidarsi, i Carabinieri indagano per chiarire come si sia svolti con esattezza i fatti. Per recuperare il corpo senza vita del 60enne è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, l’autostrada è stata chiusa temporaneamente.

