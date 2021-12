Casalbordino, uccide la moglie e la getta nel fiume: 74enne si costituisce

È successo intorno alle 15 di ieri, domenica 26 dicembre 2021 a Casalbordino, in provincia di Chieti. Dopo una lite scoppiata tra marito e moglie lui in preda alla rabbia si è scagliato con estrema violenza contro di lei, il 74enne l’ha accoltellata e subito dopo ha gettato il suo cadavere nel fiume Osento da un ponte. La moglie dell’anziano uomo aveva 72 anni, al momento non è nota la causa del loro furioso litigio.

Il personale medico del 118 in seguito ad una segnalazione si è precipitato sul posto. Al loro arrivo però per l’anziana donna non c’era ormai più nulla da fare. La donna è morta dopo essere finita nel fiume, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dopo ciò che è successo il marito della vittima è stato portato in caserma dove si è subito costituito rivelando agli agenti di essere stato lui ad uccidere la 72enne.

La vittima da tempo era affetta da demenza senile o Alzheimer, probabilmente stanco di dover gestire questa delicata situazione l’uomo potrebbe aver deciso di ucciderla e gettarla nel fiume. Dopo l’omicidio è stato però lui stesso ad allarmare le forze dell’ordine e a permettere agli agenti di ritrovare il cadavere della moglie.