Viterbo, ucciso a coltellate la vigilia di Natale: fermato 31enne

La drammatica vicenda si è svolta durante la vigilia di Natale a Viterbo, dove un ragazzo di soli 28 anni di origine ghanese è stato ucciso a coltellate. Poco dopo le 22 sono stati i poliziotti a trovare la vittima, Enogieru Orobosa, in condizioni disperate. Immediato è stato l’intervento del 118 sul luogo dell’aggressione, i sanitari lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Giunto in ospedale i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, molto grave si è rivelata la coltellata all’addome. Il 28enne è stato subito sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma questo non è servito a salvargli la vita. La vittima è morta a causa di una grave emorragia. Sul luogo in cui il ragazzo è stato aggredito anche la polizia scientifica per i dovuti rilievi del caso, i poliziotti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda nei giorni scorsi a Viterbo.

Ad uccidere Enogieru Orobosa potrebbe essere stato un nigeriano 31enne, Christofer Nelson. L’uomo dopo l’omicidio è stato fermato come principale sospettato. Stando alle prime informazioni sul caso l’aggressione sarebbe scoppiata in seguito ad un litigio scoppiato tra i due per futili motivi. In carcere il presunto assassino ha tentato di togliersi la vita. Al momento si trova ricoverato nel reparto di Medicina protetta del Belcolle, dove è piantonato dalle forze dell’ordine. Gli agenti continuano ad indagare per cercare di fare luce sulla tragica vicenda.

