Milano, accoltella il coinquilino alla gola per soldi: arrestato 26enne

La violenta vicenda è avvenuta intorno alle 8:30 di questa mattina, mercoledì 11 agosto 2021 a Milano, vicino al parco giochi di Piazza Insubria in zona Calvairate. Due uomini di 26 e 41 anni hanno iniziato a discutere in maniera alquanto animata. In poco tempo la furiosa lite è degenerata. Il più giovane, un ragazzo di origine egiziana, ha uscito un coltello da cucina e ha aggredito il suo avversario, i due erano coinquilini.

In preda alla rabbia lo ha più volte colpito all’altezza della gola, dopodiché si è liberato dell’arma e si è dato alla fuga. Sembra che la causa del loro litigio fosse di natura economica. Il 26enne aveva infatti accusato il suo coinquilino di avergli rubato dei soldi. In seguito all’aggressione avvenuta stamattina a Milano, tempestivo è stato l’intervento dell’ambulanza e delle forze dell’ordine. Il 41enne è stato subito trasportato al Policlinico di Milano in delicate condizioni, fortunatamente però non sembra essere in pericolo di vita.

Accoltella il coinquilino per questioni economiche, 26enne arrestato a Milano

Intanto, grazie alle indicazioni di un testimone che ha visto il 26enne darsi alla fuga, gli agenti sono riusciti poco dopo a rintracciare l’aggressore. I poliziotti lo hanno trovato all’interno dell’appartamento in cui viveva insieme al 41enne. Aveva nascosto i vestiti sporchi di sangue dentro una valigia. Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

