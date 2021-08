Minaccia ed estorce denaro ogni mese a invalido: 33enne in manette

Le persecuzioni sono andate avanti per mesi, un uomo di 33 anni dopo essersi avvicinato ad un uomo invalido ha finto di essere suo amico, il suo scopo però era un altro. I due erano diventati amici, l’uomo era stato vicino alla vittima anche dopo la morte della madre. Con il tempo ha però iniziato ad avanzare richieste di denaro e non solo.

L’uomo, invalido all’80%, da tempo viveva ormai nel terrore. Ogni mese quando gli veniva accreditato lo stipendio era costretto a consegnare dei soldi al colui che si fingeva suo ‘amico’. Con il passare del tempo le richieste si facevano sempre più insistenti. Il denaro non era più sufficiente ed è per questo che alla vittima chiedeva anche di consegnargli gioielli e altri oggetti di valore. Il 33enne si presentava continuamente sotto casa sua per minacciarlo e terrorizzarlo, lo faceva vivere nella paura e nell’ansia.

33enne minaccia ed estorce denaro ad un uomo invalido, la Polizia lo arresta

Stando di continuare a subire le minacce e le estorsioni del 33enne, l’uomo ha trovato il coraggio dopo un anno di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciarlo. Nei giorni in cui avrebbero dovuto accreditare lo stipendio all’uomo affetto da invalidità, i poliziotti si sono appostati vicino all’ufficio postale. Giunto sul posto alla vittima il 33enne ha detto: “Dammi il bancomat ed il codice pin”, è stato in quel momento che gli agenti sono usciti allo scoperto e lo hanno bloccato. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di circonvenzione di incapace e atti persecutori.

