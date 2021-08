Paura in volo, donna colpita da un arresto cardiaco: 5 medici la salvano

Si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia la vicenda avvenuta nella serata di ieri su un volo diretto a Palermo da Pescara. A bordo dell’aereo V71589 della compagna Volotea, atterrato all’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino nella serata di ieri 9 agosto 2021, una donna si è improvvisamente sentita male.

Non appena la donna ha perso i sensi tempestivo è stato l’intervento di cinque passeggeri, erano tutti medici. In poco tempo questi sono riusciti prima a rianimarla poi a stabilizzare le sue condizioni di salute evitando il peggio. Dopo un momento di grande paura e preoccupazione la donna ha ripreso conoscenza. Durante il volo il personale a bordo aveva intanto avvisato il personale medico del 118, non appena l’aereo è atterrato la passeggera che aveva accusato il malore è stata subito consegnata ai sanitari che l’hanno trasportata in ambulanza all’ospedale Villa Sofia per i dovuti accertamenti.

Arresto cardiaco in volo, donna salvata da cinque medici

Sulla pagina Facebook ufficiale dell’aeroporto di Palermo hanno dedicato un post ai cinque medici che hanno salvato la vita alla donna che ha avuto l’arresto cardiaco in volo. Ci hanno tenuto a ringraziarli per il veloce ed efficace intervento effettuato durante il volo, hanno anche ringraziato l’equipaggio del volo. Senza il loro aiuto la passeggera avrebbe potuto perdere la vita, fortunatamente la situazione si è risolta nel migliore dei modi.

LEGGI ANCHE -> Fiumicino, bimbo rischia di annegare: bagnino e bagnante lo salvano