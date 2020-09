Villanova di Guidonia, 55enne pedina e minaccia ex moglie: arrestato

È finalmente finito l’incubo di una donna perseguitata da circa un anno dall’ex marito, un uomo di 55 anni originario di Palermo, i fatti si sono svolti a Villanova di Guidonia, in provincia di Roma. Probabilmente non riusciva ad accettare la fine del loro matrimonio, per questo continuava a perseguitarla e minacciarla. Più volte la donna l’aveva denunciato in passato, ma questo non è mai servito a fargli cambiare atteggiamento nei suoi confronti.

La donna, dopo essersi accorta che l’uomo la stava seguendo per l’ennesima volta con atteggiamento alquanto minaccioso, si è spaventata e ha subito allarmato le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della vicenda avvenuta a Villanova di Guidonia, nei dintorni di via Garibaldi. Giunti sul posto i poliziotti hanno subito bloccato il 55enne. Dopo averlo perquisito gli hanno trovato addosso un coltello a serramanico con una lama di 7 cm.

Dopo aver svolto le dovute indagini, gli agenti hanno accertato che l’uomo perseguitava e minaccia l’ex moglie da circa un anno. La faceva vivere costantemente nel terrore. Il 55enne è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti aggravati contro familiari e conviventi, atti persecutori e porto di armi o oggetti atti ad offendere.