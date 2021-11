17enne mentre fa jogging sparisce, poi svela: “Il rapimento l’ho inventato”

Una giovane 17enne era scomparsa nel nulla dopo che si era recata nella foresta di Bellebranche, in Francia, per andare a correre. Non vedendola tornare a casa i suoi genitori si sono molto preoccupati e hanno allarmato le forze dell’ordine. Fortunatamente la questione si è risolta nel giro di poche ore, era stata infatti ritrovata sana e salva il giorno successivo a pochi chilometri da casa, nella località di Sablé-sur-Sarthe, in un ristorante.

La ragazza aveva alcune ferite e aveva raccontato di essere stata rapita da due giovani ragazzi che l’avevano costretta a salire su un camioncino. Questi a detta sua l’avevano poi rinchiusa in una casa. Lei rimasta sola con uno dei rapitori era però riuscita a fuggire. In seguito alla spaventosa vicenda era stata subito aperta un’inchiesta per sequestro e rapimento, oltre 200 militari avevano iniziato a cercarla prima che si avessero sue notizie.

Mentre parlava con gli inquirenti però la 17enne è crollata e ha rivelato la verità, in realtà non è mai stata rapita. Queste le sue parole: ”Ho mentito, mi sono inventata la storia del tradimento”. Il procuratore della Repubblica di Laval, Céline Maigne, ha rivelato che la giovane ragazza ha confessato che nessuno l’ha rapita, a Sablé-sur-Sarthe c’è andata a piedi. Le ferite che ha riportato in seguito alla vicenda se le è procurate accidentalmente, la maglietta invece l’ha tagliata lei. La ragazza ha poi chiesto scusa perché a causa sua e del suo finto rapimento sono state mobilitate moltissime persone.

