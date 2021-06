Saman Abbas, la confessione al fidanzato prima di sparire: aveva paura

Sono trascorse settimane dalla scomparsa di Saman Abbas, nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli in merito alle ultime ore in cui la ragazza è stata vista. Nella notte tra il 30 aprile e l’1 maggio aveva litigato per l’ennesima volta con i suoi genitori. Il motivo? Non voleva accettare di sposare l’uomo che i suoi genitori avevano scelto per lei e voleva vivere serenamente la sua storia d’amore con il fidanzato.

Quella sera era intervenuto lo zio della 19enne per mettere fine a quella storia, un po’ tutti in famiglia lo temevano. Il fratello di Saman Abbas lo ha definito un uomo ‘freddo e pianificatore’, pensa che sia stato lui a liberarsi della ragazza. L’uomo aveva acquistato i biglietti aerei per far tornare l’intera famiglia in Pakistan. Dalle telecamere di videosorveglianza di un’azienda che si trova accanto all’appartamento degli Abbas della sera in cui la ragazza sarebbe stata uccisa, si vede lo zio che si fa consegnare la nipote dai suoi genitori.

Saman Abbas temeva per la sua vita, ecco cosa aveva confessato al fidanzato

In seguito, il fratello della 19enne avrebbe chiesto allo zio di avere la possibilità di salutare per l’ultima volta la sorella. Lui però lo ha quasi minacciato, lo avrebbe anche intimato a non raccontare nulla ai carabinieri perché lo avrebbe ucciso.

La 19enne al fidanzato aveva confessato di avere paura dello zio, l’uomo era temuto anche dal resto della sua famiglia. Agli agenti il fidanzato di Saman Abbas ha detto che poco prima di sparire gli aveva raccontato di aver sentito parlare i genitori con lo zio. A detta sua la madre disse che l’unica soluzione era quella di punirla con la morte per non aver rispettato le regole della vita pakistana. Quando provò a parlare con la madre lei negò, al fidanzato disse però di essere sicura che parlavano di lei. Prima di sparire la ragazza al fidanzato avrebbe detto: “L’ho sentito con le mie orecchie, ti giuro che stavano parlando di me. Non sono fiduciosa, se non mi faccio sentire per due giorni allerta le forze dell’ordine“.

