Saman Habbas scomparsa nel nulla: procedono le indagini per omicidio

Saman Habbas, 18 anni pakistana, è scomparsa dalla provincia di Reggio Emilia da un mese circa.

Si indaga anche per omicidio.

La giovane si era opposta a un matrimonio combinato, denunciando i genitori.

Quest’ultimi sarebbero tornati da poco tempo in Pakistan.

Gli inquirenti mantengono forte riserbo su tutta la vicenda, ma non si esclude vi siano già alcuni indagati, proprio tra i familiari.

Le indagini sono seguite dai carabinieri del comando provinciale reggiano, coordinati dalla locale Procura.

Collocata in una struttura protetta

In base ad alcune testimonianze raccolte dagli investigatori, i genitori sarebbero tornati recentemente e in fretta in patria, in Pakistan, per un presunto problema familiare.non era con loro.Da tempo è stata avviata la macchina delle ricerche: elicotteri e cani molecolari. Non si è mai esclusa alcuna ipotesi.A destare allarme era stata la mancanza di una denuncia della scomparsa e il contestuale allontanamento improvviso della famiglia.Le forze dell’ordine sono al lavoro per fare luce sull’accaduto. Le ricerche e le indagini procedono: non si esclude che per rintracciare i sospetti si debba ricorrere a rogatorie internazionali.

Saman, dopo la denuncia, era stata collocata in una struttura protetta, poi una volta maggiorenne aveva deciso di tornare a Novellara, nella bassa reggiana.

La giovane, all’epoca ancora minorenne, si era rivolta ai servizi sociali e i genitori, 43 e 46 anni, erano stati denunciati a gennaio con l’accusa di costrizione o induzione al matrimonio (il reato è stato introdotto nel 2019 con il Codice rosso).

Un evento fissato per il 22 dicembre, con biglietti aerei acquistati il 17 dicembre.

Ma la ragazza aveva deciso di opporsi e aveva chiesto aiuto.

Da quando era tornata a casa si era già allontanata per qualche settimana in Nord Europa, per poi fare ritorno.

Ma questa volta la sua sparizione è diventata sempre più sospetta.

