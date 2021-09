Saman Abbas, la madre confessa: “È morta ed è in Italia”

Si torna a parlare del caso di Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa la sera del 30 aprile da Novellara. La giovane ragazza si era opposta ad un matrimonio combinato in Pakistan ed è per questo che la sua famiglia l’avrebbe uccisa. Per settimane il suo cadavere è stato cercato nelle campagne di Novellara, nei dintorni dell’abitazione della famiglia Abbas. Le ricerche non hanno però portato a nulla ed è per questo che sono state sospese.

Nelle scorse ore un nuovo colpo di scena, di che si tratta? Il miglior amico della ragazza scomparsa circa quattro mesi fa ha fatto una confessione che riguarda il presunto omicidio di Saman. Tramite alcuni messaggi ha rivelato: “Saman Abbas non è più in questo mondo. È morta ed è in Italia“. A detta sua queste parole le avrebbe pronunciate la madre della 18enne. I messaggi del ragazzo sono stati mostrati a Fuori dal coro, trasmissione in onda su Rete 4 ogni martedì sera.

Saman Abbas, la madre confessa ai familiari che è morta e si trova in Italia

L’amico della vittima ha fatto sapere che è stata la madre di Saman, Nazia Shaheen, a confessare ai familiari in Pakistan che la figlia è morta, rivelando anche che è stato lo zio Danish Hashnain ad ucciderla. Il ragazzo ha poi aggiunto: “Lo zio qui (in Pakistan) non ha detto nulla, agli occhi della gente Saman è viva. Solo i parenti sanno che è morta.”