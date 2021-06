Saman Abbas, parla il fratello: “Ad ucciderla è stato lo zio Danish”

Il fratello 16enne di Saman Abbas è convinto che ad ucciderla sia stato lo zio, Danish Hasnain. Il ragazzo lo ha ribadito durante l’incidente probatorio che si è svolto in tribunale ieri 18 giugno 2021. La giovane 19enne pakistana è scomparsa da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, da quasi un mese e mezzo e di lei non c’è ancora nessuna traccia.

In merito all’omicidio di Saman il fratello aveva già detto agli inquirenti di essere sicuro che è stato lo zio a toglierle la vita. A detta sua l’ha forse strangolata. In seguito alle sue dichiarazioni il 16enne è stato affidato ad una struttura protetta per il pericolo di ritorsioni. La procura considera il minore un testimone ‘chiave e affidabile‘. Gli investigatori e gli inquirenti ipotizzano che la Abbas dopo essere stata uccisa sia stata sotterrata, le indagini per il ritrovamento del corpo continuano ma non lo hanno ancora ritrovato. Al momento per l’omicidio della ragazza sono indagati i suoi genitori, lo zio e due cugini.

Saman Abbas uccisa dalla sua famiglia, il padre aveva minacciato il fidanzato e la sua famiglia

Saman Abbas sarebbe stata uccisa dalla sua famiglia dopo essersi ribellata a un matrimonio combinato. Prima di sparire nel nulla al fidanzato aveva confessato che aveva paura che la sua famiglia le avrebbe potuto fare del male. Nei giorni scorsi sono emersi nuovi dettagli che riguardano proprio il fidanzato della 19enne. Il padre di Saman insieme ad altre persone si era recato a casa sua per minacciare lui e la sua famiglia. Ai genitori del ragazzo avrebbe detto che se non avesse lasciato sua figlia avrebbero sterminato la loro famiglia.

