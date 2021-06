Saman Abbas, il padre minacciò la famiglia del fidanzato: “Se non la lasci..”

Si continua a parlare del caso Saman Abbas, la 19enne pakistana scomparsa nelle scorse settimane a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. La ragazza sarebbe stata uccisa dalla sua famiglia dopo essersi ribellata a un matrimonio combinato. Sono emersi nuovi dettagli sulla vicenda a Chi l’ha visto?, nella puntata andata in onda ieri 16 giugno 2021 su Rai Tre.

Il fidanzato della ragazza scomparsa, un 21enne pakistano, aveva presentato denuncia lo scorso 9 febbraio dopo che il padre di Saman insieme ad altre persone si era recato a casa sua per minacciare lui e la sua famiglia. Ai genitori del ragazzo avrebbe detto che se non avesse lasciato sua figlia avrebbero sterminato la loro famiglia. A Chi l’ha visto? sono stati mostrati altri messaggi che Saman Abbas si era scambiata con il fidanzato dove gli diceva che non sapeva cosa fare. Lui le consigliava di andare dai carabinieri perché la situazione era diventata pericolosa per lei.

Saman Abbas progettava un futuro con il fidanzato, il padre minacciò la famiglia di lui

La 19enne e il fidanzato progettavano un futuro insieme, si erano promessi di incontrarsi a Roma. La ragazza nei messaggi gli aveva detto che nei giorni successivi avrebbe avuto i documenti per andare via, poco dopo è però sparita nel nulla. Al 21enne aveva confessato di aver sentito la sua famiglia parlare di omicidio. La madre aveva negato tutto dicendo che stavano parlando di una ragazza che era scappata in Pakistan, Saman non le aveva però creduto e aveva paura.

Non appena il fidanzato non ha più avuto sue notizie si è recato dai carabinieri. Al momento per l’omicidio della ragazza sono indagati i suoi genitori, lo zio e due cugini, gli agenti continuano a cercare il suo corpo ma ad oggi non è stato ancora ritrovato.