Palmarola, minaccia moglie e suoceri per i soldi della droga: arrestato

È successo a Palmarola, frazione di Roma. Un uomo di 48 anni da anni minacciava e maltrattava la moglie e la sua famiglia per costringerli ad assecondare le sue continue richieste di denaro. Con il suo comportamento minaccioso e violento è riuscito a farsi dare negli anni una somma pari a diecimila euro. Tutti i soldi che chiedeva li utilizzava per acquistare la droga.

L’ultimo episodio di violenza risale a martedì, nel pomeriggio l’uomo si è presentato davanti casa dei suoceri per chiedere ancora una volta di dargli del denaro. Il 48enne ha iniziato a tirare violenti calci nella porta di ingresso, i due spaventati si sono rifiutati di aprire ma lui ha iniziato a minacciare la suocera con queste parole: “Me devi da i soldi, altrimenti te ammazzo a te e a tuo marito, ve brucio casa”.

In preda alla paura e stanca di subire i maltrattamenti e le minacce del marito della figlia, la donna ha allarmato le forze dell’ordine. Tempestivo è stato l’intervento della polizia sul luogo della vicenda avvenuta nella frazione di Roma, a Palmarola. Alla vista degli agenti l’uomo non si è affatto calmato, ha continuato a sferrare calci contro la porta e ad inveire contro i suoi suoceri. I poliziotti hanno subito bloccato il 48enne, l’uomo in preda all’ira ha danneggiato alcuni oggetti in commissariato. L’uomo è stato arrestato per tentata estorsione aggravata, resistenza, minacce, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento pluriaggravato. Dopo l’arresto il 48enne è stato portato nel carcere di Regina Coeli.