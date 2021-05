Sezze, parla il fratello del 44enne massacrato: “Non tornerà come prima”

La brutale aggressione è avvenuta lo scorso 30 marzo a Sezze, un uomo di 44 anni è stato massacrato senza alcun motivo. Decine di persone hanno assistito alla violenza ma nessuno ha raccontato nulla alla Polizia. Dopo aver svolto le dovute indagini i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità degli aggressori, sono due giovani ragazzi di 17 e 20 anni. Hanno colpito la vittima con schiaffi e pugni provocandogli un trauma cranico e un’emorragia cerebrale. Entrambi sono stati accusati di tentato omicidio, il minorenne è stato portato in un Istituto Penale Minorile, il 20enne si trova invece in carcere.

Il 44enne è stato sottoposto a diversi e delicati interventi chirurgici, a causa della brutale aggressione è rimasto per giorni in coma. Oggi è fuori pericolo, ma non sta bene. In un’intervista rilasciata a Fanpage il fratello della vittima, Victor, ha parlato delle condizioni di salute del 44enne dicendo che sta male, lui spera che si riprenderà ma non crede che potrà tornare davvero come era prima. In merito a ciò ha infatti detto: “Ha la testa sfondata. Non credo che tornerà mai come prima“.

44enne massacrato a Sezze senza motivo, il questore di Latina commenta l’accaduto

A commentare il drammatico episodio anche Michele Spina, il questore di Latina. A detta sua l’uomo è stato aggredito senza una ragione, per sfogare la loro violenza o per noia lo hanno provocato vedendolo ubriaco dopodiché lo hanno colpito con violenza. Lo hanno fatto cadere e si è fratturato il cranio. I due ragazzi hanno tentato di depistare le indagini, i poliziotti sono comunque riusciti a dimostrare la loro colpevolezza. Secondo il questore di Latina è molto grave che le persone che hanno assistito all’aggressione non abbiano raccontato agli agenti ciò che è successo. All’inizio si pensava infatti che il 44enne fosse caduto da solo a causa del suo stato di ebrezza.

