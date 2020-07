Campodarsego: in preda alla gelosia minaccia il fidanzato con un coltello

La violenta vicenda si è svolta nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 luglio 2020 a Campodarsego, comune della città di Padova. Una ragazza brasiliana di 29 anni si trovava insieme al fidanzato nella palestra gestita dal 32enne, adiacente alla loro abitazione. I due durante la notte hanno iniziato a litigare in modo alquanto animato. La ragazza era completamente ubriaca e si è lasciata travolgere da un attacco di gelosia.

La 29enne si è scagliata con violenza contro il fidanzato, lo ha insultato e picchiato. Il 32enne ha provato a far calmare la fidanzata, ma i suoi tentativi si sono rivelati inutili. In preda all’ira la ragazza ha minacciato il fidanzato con un coltello, mentre lei lo inseguiva all’interno della palestra il ragazzo si è rinchiuso dentro un sgabuzzino. Questo non è servito a far arrendere la ragazza, con il coltello ha infatti colpito più volte la porta bucandola in diversi punti. Terrorizzato il 32enne ha allarmato le forze dell’ordine.

In seguito alla richiesta di aiuto del ragazzo, tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’assurda e violenta vicenda avvenuta tra mercoledì e giovedì a Campodarsego. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la ragazza ubriaca e in evidente stato di agitazione. La 29enne è stata denunciata per minaccia aggravata.