Reggio Emilia, 30enne picchia la moglie incinta con calci e pugni: denunciato

La violenta vicenda si è svolta a Cadelbosco Sopra, comune della città di Reggio Emilia. Per anni un uomo di trent’anni ha picchiato e maltrattato la moglie, una giovane donna di 25 anni, spesso in seguito a liti scoppiate per futili motivi. I maltrattamenti avvenivano spesso davanti ai figli minorenni della coppia.

L’ultimo episodio di violenza domestica è avvenuto nel giorno di Natale, dopo una lite scoppiata per banali motivi l’uomo ha iniziato a picchiare con violenza la moglie. Mentre i due litigavano in modo alquanto animato, il 30enne in preda all’ira ha colpito la moglie con pugni, calci e bastonate, nonostante lei fosse al sesto mese di gravidanza. Dopo la violenta aggressione avvenuta all’interno del loro appartamento a Castelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia, l’uomo è uscito di casa e ha portato con sé i figli.

La vittima è stata soccorsa da una vicina di casa, giunta in ospedale i medici l’hanno ricoverata perché hanno rintenuto che la gravidanza fosse a rischio. I medici, dopo aver ricoverato la donna hanno allarmato le forze dell’ordine, i carabinieri sono riusciti a rintracciare l’uomo poche ore dopo. In seguito alle dovute indagini, è emerso che il 30enne picchiava e maltrattava la moglie da circa sei anni. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti continui e aggravati.