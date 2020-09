Civitavecchia, aggredito 21enne con pugni, calci e bottigliate: 4 denunciati

La violenta aggressione si è svolta nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre 2020 a Civitavecchia. Un ragazzo di 21 anni era insieme a quattro ragazzi, dopo aver trascorso la serata in vari locali a bere è scoppiata una lite per banali motivi con uno di loro. Improvvisamente uno dei ragazzi si è scagliato con violenza contro il giovane ragazzo, colpendolo con uno schiaffo.

Il 21enne non ha reagito al gesto violento dell’aggressore. Gli altri ragazzi sono subito intervenuti, non per difenderlo ma per colpirlo anche loro. Lo hanno massacrato di botte, colpendolo con calci e pugni, lo hanno anche colpito con le bottiglie di birra che stavano ancora bevendo. Il ragazzo non ha chiesto aiuto, dopo l’aggressione si è diretto verso la stazione per tornare a casa ma ha incontrato una volante della Polizia. Dopo aver notato le ferite e il sangue sui suoi vestiti, i poliziotti gli hanno chiesto cosa gli fosse successo. Il 21enne ha detto loro di essere stato aggredito da quattro ragazzi, non ha voluto però rivelare la loro identità, non voleva denunciarli. Ha anche rifiutato le cure mediche.

I poliziotti dopo alcune ricerche sono riusciti comunque a rintracciare gli aggressori, i quattro ragazzi avevano segni riconducibili all’aggressione, hanno però provato a negare. Gli agenti hanno risentito il 21enne, lui ha però ribadito di non voler sporgere denuncia nei confronti dei suoi aggressori, ha continuato anche a rifiutare le cure mediche. I poliziotti sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’aggressione e a risalire all’identità degli aggressori, li hanno denunciati all’Autorità Giudiziaria per lesioni in concorso.