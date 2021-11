Nuova promozione al lavoro, la moglie svela: “Vado a letto con il suo capo”

Nelle scorse settimane la rivelazione fatta da una donna sui social ha spiazzato moltissimi utenti, sulla pagina Twitter Fesshole in modo anonimo ha rivelato che il marito ha ricevuto una promozione al lavoro solo perché lei va a letto con il suo capo. Questa pagina spinge la gente a rivelare i propri peccati senza dover rendere nota la loro identità.

La donna ha fatto sapere su Twitter che il marito ha da poco ottenuto un’altra promozione al lavoro e lei è davvero emozionata. Ha chiaramente detto che il datore di lavoro lo promuove solo per tenerlo lontano da casa per più ore e poter trascorrere più tempo con sua moglie. La meritocrazia in questo caso quindi non c’entra, si tratta solo di un piano ben studiato. La donna ha fatto sapere che la sua relazione con il capo del marito va avanti già da qualche anno, nel suo post si legge: “Mio marito ha ottenuto diverse promozioni al lavoro e pensa di essersele guadagnate. Faccio se*so con il suo boss da qualche anno. Le sue promozioni significano solo altre ore di lavoro fuori casa, così posso continuare a sc****mi il suo capo”.

Il modo così schietto e apparentemente privo di sensi di colpa della donna ha lasciato moltissimi utenti senza parole. Il post in poco tempo è diventato virale e sta ricevendo moltissimi commenti, c’è chi le dice che probabilmente il marito sa tutto ma non gli importa.

