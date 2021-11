35enne scopre che la fidanzata era un’escort: “Mi sento un idiota”

Un uomo di 35 anni ha raccontato la sua storia su Reddit per sfogarsi in merito a ciò che scoperto sulla sua futura moglie. La sua storia d’amore con Diana, una ragazza di trent’anni, va avanti da due anni e da otto mesi sono ufficialmente fidanzati. I due dovrebbero convolare a nozze a febbraio del 2022 ma ciò che ha scoperto sul suo passato lo ha spiazzato.

Di che si tratta? Il 35enne ha ricevuto alcuni messaggi anonimi in merito al lavoro che fino a qualche anno fa svolgeva la fidanzata, la escort. Andava a letto almeno con tre uomini diversi al giorni, ha fatto questo lavoro per due anni, ha iniziato quando aveva vent’anni. Diana mise un po’ di soldi da parte dopodiché lasciò quel lavoro che non amava più fare. Quando il fidanzato lo ha scoperto non voleva crederci, lei però ha ammesso ogni cosa. In quel momento gli è crollato il mondo addosso, si è sentito tradito soprattutto perché lei glielo ha tenuto segreto. A detta sua se lo avesse saputo prima non sarebbe mai uscito con lei.

L’uomo nel suo sfogo ha fatto sapere che la fidanzata è una bellissima persona, sia fuori che dentro, con una personalità molto vivace. Ha anche raccontato che all’inizio della loro relazione lei non è andata a letto con lui fino a quando non hanno capito che si trattava di una storia seria, facendogli quindi credere che dava davvero molta importanza all’intimità. Ora il 35enne non sa cosa fare, tra le varie cose ha scritto: “Adesso mi sento un idiota. Tra l’altro, lavoro con tante persone che sono conservatrici per quanto riguarda il se*so, e non vorrei che il passato della mia ragazza procurasse problemi con la mia attività. Avrei voluto sapere della sua carriera in modo da prepararmi anche su questo fronte”.

