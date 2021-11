28enne aiuta l’amica durante il parto: scopre poi che il bimbo è del marito

È successo in Arizona, una ragazza di 28 anni su Tik Tok ha raccontato di aver aiutato la sua migliore amica durante il parto ma di aver scoperto dopo che a metterla incinta era stato suo marito. Un doppio tradimento che le ha spezzato il cuore. Lei aveva supportano e aiutato l’amica durante la gravidanza, senza mai lasciarla sola dal momento che era single, l’aveva anche ospitata a casa sua. Le aveva raccontato di essere rimasta incinta dopo una ‘folle’ notte con uno sconosciuto, ma la verità era un’altra.

Quando il bimbo è nato la 28enne ha subito notato che sul collo aveva una macchia, un difetto della pelle ereditario, identico a quello che ha suo marito. Quando ha affrontato l’amica questa le ha confermato ciò che temeva, il figlio è di suo marito. È venuto a galla che l’uomo da quando sono sposati, sei anni, l’ha tradita con molte donne.

Nel video pubblicato su Tik Tok la ragazza ha detto di essere stata molto ingenua, non avrebbe mai pensato che il marito la tradiva. Ha poi raccontato che l’amica è sola, non ha una famiglia e non poteva certo buttarla fuori con un neonato. Il bimbo non c’entra nulla in questa vicenda ed è il fratello dei suoi figli, per questo ha deciso di far rimanere l’amica a casa sua nonostante lei l’abbia tradita.

