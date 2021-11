Terracina, in assenza della moglie abusa dei figli: 39enne in manette

I fatti sarebbero avvenuti tra il 2018 e il 2019 a Terracina, in provincia di Latina, dove un uomo di 39 anni avrebbe abusato sessualmente dei suoi due figli minorenni. Stando alle informazioni sul caso aspettava che la moglie uscisse di casa per abusare di loro. Probabilmente pensava che il suo deplorevole comportamento non sarebbe mai stato scoperto, ma così non è stato. In seguito alla denuncia nei suoi confronti i figli sono stati subito allontanati da lui.

Portato in carcere il 39enne deve rispondere di accuse davvero gravi, maltrattamenti e abusi sessuali sui figli minori. Lo scorso 15 ottobre è stato arrestato, si trova nel carcere di Rebibbia. Ad oggi non si sa se l’uomo dopo essere stato arrestato abbia provato a difendersi dalle pesanti accuse che gli sono state rivolte in seguito alle indagini dei carabinieri di Terracina.

Sia la moglie che i figli dell’uomo sono stati allontanati. Per tutelarli non sono state rese note le loro identità, non si sa neppure dove siano stati portati. Se ci sarà un processo contro il 39enne loro verranno ascoltati dal giudice, ma in forma protetta dal momento che entrambi i figli sono minorenni

