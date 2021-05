Lucera, violenta la figlia 15enne della compagna che lo difende: arrestati

I fatti si sono svolti a Lucera, un comune in provincia di Foggia. Una donna di 48 anni da circa un anno conviveva con il compagno 29enne, questo maltrattava, insultava e picchiava spesso i figli della compagna. Lei non ha mai preso le difese dei suoi figli, nemmeno quando ha abusato sessualmente della figlia 15enne. Nel 2020 a causa di un violento litigio sono intervenuti i carabinieri e hanno accertato che il 29enne picchiava selvaggiamente i figli della compagna.

Dopo aver svolto le dovute indagini gli agenti hanno scoperto vari episodi di violenza e insulti. In un’occasione ha schiaffeggiato uno di loro perché non voleva mangiare. Quando le forze dell’ordine si sono recate a Lucera nell’appartamento in cui la 48enne viveva insieme ai suoi figli e al compagno, i minorenni hanno confermato di essere stati picchiati. Spaventati dalle intimidazioni della madre i figli per mesi non hanno trovato il coraggio di collaborare con i carabinieri, dopo sei mesi di indagini la verità è però venuta a galla.

LEGGI ANCHE -> Sezze, parla il fratello del 44enne massacrato: “Non tornerà come prima”

15enne violentata a Lucera dal compagno della madre, la donna lo giustifica

La donna invece di prendere le difese dei suoi figli copriva e giustificava ogni volta il giovane compagno. Lo ha giustificato anche quando ha abusato sessualmente della figlia 15enne ritenendo il comportamento dell’adolescente ‘troppo provocatorio’. Riteneva infatti che fosse la ragazza a provocare il compagno. Nei giorni scorsi il 29enne e la compagna sono finiti agli arresti domiciliari con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia in concorso, lesioni personali aggravate e atti sessuali con minori. I figli della 48enne sono stati affidati ad una casa famiglia di Lucera. Finalmente potranno lasciarsi alle spalle i mesi da incubo vissuti a casa del comportamento violento del 29enne.

LEGGI ANCHE -> Quattrocchi uccise la moglie, chiede scusa ai figli: “Temevo di perderla”