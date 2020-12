Corsico, calci e pugni alla compagna dopo una lite: denunciato 28enne

La violenta vicenda si è svolta nella notte tra sabato 26 e domenica 27 dicembre 2020 a Corsico, comune della città di Milano. I fatti si sono svolti all’interno di un appartamento situato in via Milano, dopo una lite scoppiata per futili motivi un uomo marocchino di 28 anni si è scagliato con violenza contro la compagna, sua connazionale di 32 anni. Lui era completamente ubriaco.

Il 28enne in preda alla furia ha iniziato a colpire con pugni e calci la compagna, le ha poi sbattuto la testa contro il muro e l’ha afferrata per il collo. Mentre il compagno la picchiava la donna è riuscita a scappare, arrivata nel pianerottolo ha iniziato a chiedere aiuto urlando. Sentendo le disperate urla e le richieste di aiuto della vittima sono stati probabilmente i vicini di casa della coppia ad allarmare le forze dell’ordine e il personale medico del 118. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri e dei sanitari sul luogo della violenta aggressione avvenuta nella notte a Corsico. Giunti sul posto hanno trovato la 32enne sdraiata a terra, aveva sul corpo i chiari segni delle percosse appena subite.

Dopo aver ricevuto i primi soccorsi la donna è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa dell’aggressione subita. Dopo averla visitata e medicata i medici l’hanno dimessa con una prognosi di 21 giorni. Ai carabinieri la donna ha confessato che non era la prima volta che il compagno violento la picchiava, soprattutto quando rientrava a casa ubriaco. I maltrattamenti andavano avanti infatti da poco più di un anno, lei però non aveva mai trovato il coraggio di denunciarlo. Il 28enne è stato denunciato a piede libero dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi.