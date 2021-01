Vanchiglia, compagno violento prende a schiaffi la compagna: arrestato

È finalmente finito l’incubo di una donna picchiata e maltrattata da mesi da compagno violento, i fatti si sono svolti nei giorni scorsi a nel quartiere Vanchiglia di Torino. Dopo una breve rottura i due lo scorso marzo avevano deciso di concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore. Lui, però, ha continuato a picchiarla sempre di più. Lei aveva perso il lavoro ed era caduta in depressione, dal compagno sperava di ricevere conforto e invece le riservava solo critiche e maltrattamenti.

Stanca di essere maltrattata dal compagno lei era tornata a vivere dalla madre, a marzo però si erano riavvicinati ma la situazione è peggiorata sempre di più. Ogni volta che l’uomo era arrabbiato sfogava la sua rabbia contro la compagna. Gli episodi di violenza era orami sempre più ricorrenti, la picchiava anche 3-4 volte a settimana. L’ultima aggressione è avvenuta nella serata di domenica, intorno a mezzanotte. Le disperate urla e le richieste di aiuto della donna hanno preoccupato non poco i vicini di casa. Questi hanno infatti chiamato le forze dell’ordine per mettere fine al violento litigio della coppia.

In seguito alla segnalazione la Polizia si è precipitata sul luogo della violenta aggressione avvenuta nei giorni scorsi nel quartiere Vanchiglia di Torino. Alla vista degli agenti l’uomo non si è calmato, ha infatti continuato ad urlare contro la compagna che intanto si era chiusa in camera da letto per sfuggire ai maltrattamenti. Agli agenti la donna ha raccontato che l’uomo l’aveva presa a schiaffi perché lo aveva disturbato mentre guardava la televisione. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.