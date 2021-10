Frosinone, tabaccaio uccide rapinatore: “Mi sono soltanto difeso”

È stato il figlio di Sandro Fiorelli ad accorgersi che erano entrati dei ladri in casa non appena i due sono rientrati insieme a casa. Alle forze dell’ordine il commerciante ha detto di aver sparato per difendersi, prima che il ladro gli sparasse con la sua pistola, questa a quanto pare aveva già il colpo in canna. In pochi minuti la spaventosa vicenda avvenuta in provincia di Frosinone si è trasformata in una vera e propria tragedia. In preda alla paura e alla disperazione il tabaccaio gli ha sparato, in passato aveva già subito altre rapine.