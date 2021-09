Elena Scaini uccise il marito a coltellate: “Non mi ha lasciato scelta”

Elena Scaini un anno fa ha ucciso il marito Stefano Giaron a Valletta Valsecchi, quartiere di Mantova. La donna dopo aver tentato il suicidio pochi giorni dopo l’omicidio si era recata dalle forze dell’ordine per confessare di essere stata lei ad uccidere il 51enne. Dallo scorso ottobre la 53enne si trova in carcere con l’accusa di omicidio.

La terribile vicenda era avvenuta all’interno della loro abitazione dopo un furioso litigio scoppiato tra marito e moglie. Agli agenti ha raccontato di essersi difesa dall’ennesima aggressione del marito violento, lo ha più volte accoltellato. Le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. La donna quando ha confessato l’omicidio ha spiegato: “L’ho ucciso perché non mi ha lasciato scelta. Si è messo a cavalcioni su di me, con gli occhi iniettati di sangue: prima mi ha tirato le orecchie e poi ha cercato di strangolarmi con una corda.”