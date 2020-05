Primavalle: spara e uccide la moglie e ferisce il figlio, poi si toglie la vita

È successo nella mattinata di oggi 23 maggio 2020 poco prima delle 10 a Primavalle, noto quartiere di Roma. Un ex guardia giurata di 67 anni, Nicola Russo, dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche ha prima ferito la moglie con un coltello da cucina, dopodiché le ha sparato. La 63enne, Gerarda Di Gregorio, si era recata a casa del marito insieme al figlio e alla nuora per prendere alcune cose, i due erano in fase di separazione.

Tra loro è presto scoppiata una furiosa lite, in preda all’ira l’uomo ha minacciato la moglie con un coltello e l’ha ferita, subito dopo le ha sparato. Il figlio della coppia, un uomo di 44 anni, ha cercato di disarmare il padre che ha reagito male e gli ha sparato. Dopo essersi reso contro del suo folle comportamento, il 67enne ha rivolto la pistola verso se stesso e si è sparato alla tempia con l’intento di togliersi la vita. Sul luogo della drammatica vicenda avvenuta oggi a Primavalle, immediato è stato l’intervento del 118 e della Polizia.

I tre sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale, il 67enne e la moglie non ce l’hanno fatta a rimanere in vita. L’unico che è sopravvissuto è il figlio della coppia, le sue condizioni sono però molto gravi. L’uomo ha subito una delicata operazione, al momento lotta tra la vita e la morte. La polizia continua ad indagare per chiarire l’esatta dinamica della tragica vicenda.