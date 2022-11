La tragica vicenda si è svolta a San Severino Marche, comune della provincia di Macerata. Probabilmente in seguito ad un litigio scoppiato tra le mura domestiche un uomo di 56 anni si è scagliato con ferocia contro l’anziana madre di 84 anni. Con esattezza i fatti sono avvenuti all’interno di un appartamento situato in via Raffaello, vicino alla caserma dei carabinieri, dove madre e figlio vivevano insieme.

A San Severino Marche i due gestivano insieme un bar ed erano molto conosciuti in città. La vittima è Maria Bianchi, il figlio invece è Michele Quadraroli. In preda ad un momento di ira il 56enne ha colpito l’anziana donna con delle forbici, dalle indagini è emerso che da diverso tempo era in cura per problemi psichici. Dopo aver ucciso la madre non ha chiamato né i soccorsi né le forze dell’ordine, per nascondere ciò che aveva appena fatto ha provato a dare fuoco al cadavere della madre.

In seguito a ciò che è successo immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo in cui si è svolta la drammatica vicenda in provincia di Macerata. Per la donna però non c’è stato nulla da fare, era già morta al loro arrivo. Il 56enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

