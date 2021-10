La drammatica vicenda è avvenuta nella mattinata di ieri, martedì 12 ottobre 2021 all’interno di un appartamento situato a Manduria, in provincia di Taranto. Un uomo di 75 anni, Pietro Dimistri si è scagliato con estrema violenza contro la compagna 61enne, Loredana Dinoi. L’ha colpita più volte con un taglierino, probabilmente in seguito ad un litigio scoppiato tra le mura dell’abitazione in cui vivevano insieme.

Il 75enne l’ha colpita ripetutamente alla gola fino ad ucciderla, subito dopo ha provato a togliersi la vita con la stessa arma. I vicini di casa della coppia, dopo aver sentito le disperate urla della vittima si sono preoccupati e hanno allarmato le forze dell’ordine. Tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della terribile vicenda avvenuta ieri a Manduria, per la 61enne però non c’era più niente da fare. Giunti sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, al loro arrivo infatti era già morta.

L’uomo ha riportato diverse ferite al collo e alle braccia dopo aver tentato il suicidio, è stato infatti trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. In stato di fermo con l’accusa di omicidio è piantonato in ospedale dai carabinieri, non è in pericolo di vita. Agli agenti il 75enne ha ammesso di aver ucciso lui la compagna dopo un litigio. In preda alla furia le ha tagliato la gola con il taglierino.

