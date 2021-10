Dora Lagreca era nuda quando è precipitata: si è aggrappata al parapetto?

Si continua ad indagare sulla morte di Dora Lagreca, la giovane trent’enne precipitata dal quarto piano dell’appartamento in cui viveva con il fidanzato Antonio Capasso a Potenza. I due dopo aver trascorso una serata con gli amici erano tornati a casa dove è scoppiato un litigio tra le mura domestiche. La vittima si sarebbe poi lanciata dal balcone per togliersi la vita.

Da subito il fidanzato, che ha allarmato i soccorsi, aveva detto ai carabinieri di aver provato a fermare la ragazza senza però riuscirci. Cadendo Dora Lagreca ha sbattuto la testa in un’antenna parabolica prima di finire in giardino, l’impatto è stato violentissimo ma non è morta sul colpo. Trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo di Potenza per lei non c’è stato nulla da fare. I medici hanno provato a rianimarla ma non sono riusciti a salvarle la vita. Antonio Capasso è finito nel registro degli indagati per istigazione al suicidio, lui continua a ribadire di non avere alcuna responsabilità con l’estremo gesto della donna.

Dora Lagreca, nuovi dettagli sulla tragica vicenda: si era aggrappata al parapetto per salvarsi?

L’esame autoptico non ha evidenziato nessun elemento utile per l’inchiesta, dalle indagini dei carabinieri sono però emersi nuovi dettagli. La 30enne potrebbe essersi aggrappata al parapetto prima di cadere nel vuoto, probabilmente con la speranza di salvarsi. Per eseguire altre analisi i Ris hanno portato via parte della lamiera del parapetto per eventuali tracce.

È emerso un altro elemento, quando è caduta dal balcone la vittima era completamente nuda, ciò mette in discussione la versione fornita dal fidanzato sulla drammatica vicenda. Sembra strano pensare che mentre i due litigavano lei si sia spogliata prima di lanciarsi dal quarto piano. Intanto, il legale di Antonio Capasso puntualizza che al momento non ci sono elementi che facciano pensare ad una colluttazione tra i due prima della tragica vicenda.

