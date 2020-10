Dramma a Formello: 58enne spara e uccide il suo capo, poi tenta il suicidio

La drammatica vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, martedì 20 ottobre a Formello, comune della città di Roma. Intorno alle 18.30 un uomo iraniano di 58 anni si è recato negli uffici di una ditta di autonoleggi di via Santa Cornelia dove lavora e ha sparato al suo capo, suo connazionale di 68 anni. La vittima è Said Ansary Firouz, per lui non c’è stato nulla da fare.

Dopo aver ucciso il suo capo, il 58enne si è puntato la pistola alla tempia e ha tentato di suicidarsi. Dopo aver sentito i colpi di arma da fuoco alcune persone che si trovavo negli uffici hanno subito allarmato le forze dell’ordine. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’omicidio avvenuto nel pomeriggio di ieri a Formello. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il corpo senza vita di Said Ansary Firouz, il 58enne era invece in condizioni gravissime. Accanto a lui c’era l’arma utilizzata per uccidere il suo capo.

Il 58enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea in condizioni gravissime dopo aver tentato di togliersi la vita sparandosi alla testa. Stando alle prime informazioni sul caso, il 58enne avrebbe ucciso il suo capo a causa di alcuni dissapori lavorativi, alla base dei quali vi erano questioni economiche. I carabinieri continuano le indagini per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda.