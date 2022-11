Matricidio a Gabiano Monferrato, in provincia di Alessandria, i fatti si sono svolti nel pomeriggio di mercoledì 23 novembre 2022. Un ragazzo di 25 anni, Antonio Cometti, ha accoltellato la madre 53enne, Marina Mouritch. Dopo averla uccisa ha nascosto il cadavere all’interno di un sacco nero, nella cucina dell’abitazione in cui vivevano insieme.

Con i vestiti ancora sporchi di sangue il 25enne si è poi recato in Caserma e ha confessato l’omicidio commesso. In seguito alla confessione i Carabinieri si sono immediatamente recati sul posto, a Gabbiano Monferrato, all’interno dell’appartamento hanno trovato il cadavere della donna e il coltello utilizzato dal figlio per ucciderla. Sul corpo della 53enne sono stati ritrovate diverse ferite e molti segni di difesa, a causare il decesso è stata una coltellata al collo che le ha reciso la giugulare.

Quando la donna è stata uccisa dal figlio il marito non era in casa, in seguito alla drammatica vicenda è sconvolto. Al momento non è noto il movente che abbia spinto il 25enne a compiere un gesto così estremo ai danni della madre. Da tempo però il ragazzo era seguito dai servizi psichiatrici e da un professionista privato a causa di alcune crisi depressive.

