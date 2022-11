Ceglie Messapica: trovato cadavere di una donna in un congelatore

La macabra scoperta risale a ieri, martedì 22 novembre 2022 a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. I fatti si sono svolti all’interno di un’abitazione situata in un tenuta di campagna nella periferia della cittadina. Il cadavere di una donna di 82 anni, Maria Prudenza Bellanova, è stato ritrovato dentro un congelatore a pozzetto, dalle prime ipotesi sembra che sia stata uccisa ma non è ancora chiaro a quando risale l’omicidio.

L’anziana donna non viveva da sola, condivideva la tenuta di campagna a Ceglie Messapica insieme al suo unico figlio, un uomo di 55 anni. Madre e figlio erano seguiti dai servizi sociali, questi avevano anche incaricato una cooperativa che si occupava di fare le pulizie all’interno della loro abitazione. Da qualche giorno però si recavano lì e nessuno rispondeva al citofono, hanno quindi allarmato i servizi sociali.

Giunti sul posto intorno alle 15 sono stati i Carabinieri a ritrovare il cadavere dell’anziana donna all’interno di un congelatore. Il medico legale ha effettuato una prima ispezione sul corpo, ma per conoscere la causa esatta del decesso si attende l’esame autoptico. Intanto, il 55enne sarà ascoltato dagli inquirenti, al momento però nessuno è indagato e la vicenda è ancora poco chiara. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti.

LEGGI ANCHE -> Canelli, 28enne ucciso dal padre dopo una lite: 61enne in manette