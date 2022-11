Canelli, 28enne ucciso dal padre dopo una lite: 61enne in manette

La tragica vicenda si è svolta nella giornata di oggi, mercoledì 23 novembre 2022 a Canelli, in provincia di Asti. Per ragioni anche da chiarire un uomo di 61 anni avrebbe ucciso il figlio 28enne, in un’abitazione situata vicino a viale Indipendenza. La giovane vittima è Valerio Pesce, il padre invece si chiama Piero Pesce.

Dopo essere stato ferito a morte dal padre il 28enne è precipitato dal terrazzo dell’appartamento in cui era tornato a vivere da poco con il padre. Prima del suo ritorno a Canelli il ragazzo gestiva una tabaccheria ad Alba. In seguito al terribile accaduto è stato proprio il 61enne ad allarmare le forze dell’ordine, immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e dei Carabinieri sul luogo del delitto, ma per Valerio non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso, era già morto al loro arrivo.

Stando alle prime informazioni sul caso i fatti si sarebbero svolti in seguito ad un litigio scoppiato tra padre e figlio. Al momento, però, non sono trapelati ulteriori dettagli sulla vicenda e sul motivo della presunta lite. I Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda.

