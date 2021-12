Torre Annunziata, 81enne uccide la badante della sorella: arrestato

La drammatica vicenda si è svolta ieri pomeriggio, mercoledì 15 dicembre 2021 a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Protagonista dell’orrore un anziano uomo di 81 anni, poco dopo le 14 per ragioni ancora sconosciute ha aggredito la badante della sorella all’interno del loro appartamento. Dopo aver impugnato all’improvviso l’arma, l’ha colpita con diversi colpi di pistola. La vittima è una 67enne di origine ucraina, raggiunta da vari colpi di arma da fuoco è morta praticamente sul colpo.

Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo del delitto avvenuto ieri a Torre Annunziata. Anche il personale medico del 118 si è precipitato sul posto ma per la vittima non c’era nulla da fare, era già morta al loro arrivo. Alla vista dei carabinieri l’81enne non ha opposto resistenza, si è fatto subito arrestare per aver improvvisamente ucciso la badante della sorella.

Sul posto anche il pubblico ministero per i dovuti accertamenti del caso. Al momento non è noto il movente che abbia spinto l’anziano uomo ad uccidere la 67enne. Sarà lui stesso a fare chiarezza durante l’interrogatorio con il magistrato e gli agenti. Intanto, i carabinieri continuano ad indagare per scoprire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda.

LEGGI ANCHE -> Nada Cella: uno dei testimoni parla a Chi l’ha Visto