Parma, uccide il fidanzato della sua ex: 20enne in manette

Daniele Tanzi è stato ucciso a coltellate la notte del 4 maggio 2021 a Parma, il giovane 18enne era insieme alla fidanzata quando è stato brutalmente aggredito. Ad uccidere la vittima è stato l’ex della fidanzata di Daniele, un ragazzo di vent’anni, quest’ultimo era stato fermato e portato in Questura nel pomeriggio di ieri per essere interrogato.

Durante l’interrogatorio il 20enne ha confessato tutto, agli agenti ha raccontato di aver accoltellato con ferocia Daniele Tanzi e ferito l’ex fidanzata. Gli ha poi indicato il luogo in cui aveva gettato l’arma e gli indumenti che indossava durante la drammatica vicenda. Questi sono stati ritrovati dagli agenti in un canale. L’aggressione è avvenuta vicino Parma in un mulino abbandonato, è lì che la vittima è stata ritrovata senza vita. Si trovava lì insieme alla fidanzata quando è arrivato il 20enne e lo ha ferito a morte con 24 coltellate al fianco e al petto. Il giovane omicida ha ferito anche l’ex ma fortunatamente la ragazza, anche lei 18enne, non è in pericolo di vita.

Uccide il nuovo fidanzato della sua ex, 20enne confessa e viene arrestato a Parma

Dopo aver ferito gravemente Daniele Tanzi sembra che sia stato proprio il 20enne ad allarmare i soccorsi prima di darsi alla fuga. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del 118 sul luogo della tragica vicenda. Il personale medico ha fatto di tutto per provare a rianimare la vittima ma non c’è stato nulla da fare. Il 18enne è infatti morto dissanguato a causa delle coltellate. Il 20enne, crollato durante l’interrogatorio, è stato arrestato nelle scorse ore con la grave accusa di omicidio. Al momento non è noto cosa lo abbia spinto ad uccidere il giovane ragazzo, tra le ipotesi la possibilità che non riuscisse ad accettare che l’ex fidanzata avesse iniziato una relazione con lui.

