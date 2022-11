La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di oggi, martedì 22 novembre 2022 a Vairano Patenora, in provincia di Caserta. Un uomo di 44 anni tra le mura domestiche ha ucciso la madre di 69 anni con un colpo di pistola. La donna era malata da tempo, dopo averla uccisa il figlio ha rivolto la stessa arma contro se stesso e ha fatto esplodere un altro colpo per togliersi la vita.

Poco dopo all’interno dell’abitazione in cui si sono svolti i fatti è entrata una parente e si è trovata davanti alla tragedia. La 69enne era senza vita, distesa sul suo letto, il figlio invece era a terra ancora agonizzante. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della vicenda, a Vairano Patenora. I sanitari hanno fatto di tutto per salvare la vita al 44enne ma ogni tentativo si è rivelato inutile, l’uomo infatti è morto poco dopo.

Sul posto anche i Carabinieri per i dovuti rilievi del caso, questi indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta l’intera vicenda. Il 44enne si occupava della madre che soffriva di una grave malattia, potrebbe essere stata la sua disperazione e le condizioni della madre a spingerlo verso i gesti estremi.

