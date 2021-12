Claudio Aresu, trovato il cadavere del 46enne: era scomparso ad agosto

Nella giornata di ieri domenica 19 dicembre 2021 nel Supramonte di Baunei è stato ritrovato un cadavere, probabilmente quello di Claudio Aresu, l’escursionista scomparso la scorsa estate. A notare il cadavere su un sentiero in Ogliastra è stato un altro escursionista che ha subito lanciato l’allarme. Immediato è stato l’intervento degli uomini del Soccorso alpino e speleologico sul posto, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco.

Accanto al cadavere, in avanzato stato di decomposizione, sono stati ritrovati i documenti del 46enne Claudio Aresu ed è per questo che si pensa sia lui. Sul corpo senza vita dell’uomo verrà effettuato l’esame autoptico e del Dna per accertare la sua identità e per chiarire con certezza la causa del decesso. L’uomo era scomparso lo scorso 23 agosto mentre si trovava nel Supramonte di Baunei per un’escursione a piedi. Da quel momento nessuno ha più avuto sue notizie.

A lungo sono state effettuate le ricerche con la speranza di ritrovarlo, queste tutte con esito negativo. In preda alla disperazione la sua famiglia si era anche rivolta a Chi l’ha visto?. Eppure, il cadavere è stato ora ritrovato poco distanze dal punto in cui il 46enne aveva parcheggiato la sua auto per fare l’escursione. Al momento non è ancora noto se sia morto a causa di un incidente o per un improvviso malore.

