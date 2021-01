Brescia, 60enne si toglie la vita: trovato morto nel parco pubblico

Dramma nella mattinata di oggi, sabato 2 gennaio 2021 a Brescia, i fatti si sono svolti all’interno del parco pubblico Belvedere del Villaggio Prealpino. Un uomo di 60 anni, per ragioni ancora da chiarire, ha deciso di togliersi la vita. A trovare il corpo senza vita dell’uomo sono stati alcuni passanti poco prima delle 7 di questa mattina. Questi in preda allo choc hanno subito allarmato i soccorsi.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e dell’ambulanza sul luogo della tragica vicenda avvenuta stamattina a Brescia. I sanitari giunti sul posto purtroppo non hanno potuto fare niente per salvare la vita al 60enne. Quando sono arrivati all’interno del parco l’uomo infatti era già morto, il personale medico del 118 non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Sulla drammatica vicenda indagano gli agenti della questura di Brescia. I poliziotti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del suicidio e scoprire i motivi che abbiano spinto l’uomo a compiere un gesto così estremo. Non ci sono infatti dubbi sulle cause della morte del 60enne, è stato lui stesso a togliersi la vita. L’uomo prima di suicidarsi ha lasciato una lettera per la sua famiglia dove ha chiesto scusa per il gesto che ha deciso di compiere.