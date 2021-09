Morto Federico Lugato: è stato ritrovato il cadavere dell’alpinista disperso

È stato trovato morto Federico Lugato, il giovane alpinista disperso da 18 giorni in Val Zoldana. Ne ha dato conferma il Soccorso Alpino. Anche la moglie, che in queste settimane non ha mai smesso di cercarlo, ha confermato la notizia tramite il suo profilo Instagram. Si chiude così in maniera tragica la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso gli italiani, ma soprattutto la famiglia e gli amici di Federico. Non si erano ancora spente, infatti, le speranze di ritrovarlo.

Nonostante fossero state interrotte le ricerche la scorsa settimana, la famiglia ha continuato a credere nella sua sopravvivenza. Federico Lugato era un alpinista esperto e la moglie in particolar modo era convinta di poterlo ritrovare: “Lui è lì fuori da qualche parte e si chiede perché non siamo ancora venuti a salvarlo. Ci servono altri volontari, gente esperta di montagna, che sa come muoversi in queste situazioni. Dobbiamo trovare mio marito“.

Morto Federico Lugato: lo hanno ritrovato le unità cinofile

È stato ritrovato morto Federico Lugato. In queste settimane sono state dispiegate ingenti forze per ritrovarlo. Soccorsi e volontari si sono alternati sui monti della Val Zoldana. Diverse unità cinofile hanno cercato il giovane senza risultati, fino a poche ore fa. Sono stati fatti tentativi di rintracciarlo anche tramite il GPS del suo cellulare, ma il territorio montuoso ha limitato questa possibilità.

Il corpo del giovane è stato ritrovato anche grazie alle unità cinofile nella zona in cui era disperso, leggermente fuori dal sentiero. L’ipotesi principale, al momento, è che Federico si sia allontanato leggermente dal percorso principale e che sia caduto rovinosamente nella zona boschiva.

La moglie Elena Panciera, tramite Instagram Stories, ha pubblicato questo messaggio, accompagnato da un dolce video del marito insieme al gatto: «Hanno trovato Federico. Ce la faremo in qualche modo. Anche grazie a voi».

Il corpo del giovane è stato trasferito nella camera mortuaria del Comune della Val di Zoldo, come confermato dal Sindaco.