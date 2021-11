Pesaro: ritrovati i due 16enni scomparsi nei giorni scorsi, stanno bene

Due giovani ragazzi di 16 anni erano scomparsi nella mattinata di mercoledì 10 novembre a Pesaro. Entrambi erano usciti di casa per recarsi a scuola ma non ci sono mai andati, spariti nel nulla avevano fatto perdere le loro tracce. Dopo giorni di grande preoccupazione e ansia i due sono stati ritrovati questa mattina a pochi chilometri da casa. Sono stati avvistati intorno alle 7 e mezza a Fano, alla stazione degli autobus.

È stato un passante a riconoscere i due 16ennei scomparsi da Pesaro nei giorni scorsi, l’uomo ha subito allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione ricevuta gli agenti si sono immediatamente recati sul posto per riportare i due ragazzi dalle loro famiglie, al momento non è noto dove siano stati negli ultimi giorni. Prima di sparire i due ragazzi avevano lasciato un biglietto ai loro genitori, uno dei due aveva scritto che per qualche giorno lui e l’amico si sarebbero allontanati.

Le ricerche erano state avviate subito, tante le foto e gli appelli circolati negli ultimi giorni con la speranza di ritrovarli al più presto. Per fortuna questa mattina la vicenda si è risolta nel migliore dei modi con il ritrovamento dei due 16enni. Le loro famiglie, gli amici e i compagni di classe dopo la preoccupazione provata possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.

LEGGI ANCHE -> Pedopornografia in chat: tra gli arrestati anche un sacerdote