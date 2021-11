Sebastiano Bianchi è tornato a casa, parla il fratello: “È vivo e sta bene”

Sebastiano Bianchi era scomparso nella notte tra lunedì e martedì, il giocatore del Legnano Basket Knights nella notte è tornato a casa dei suoi genitori a Verbania e sta bene. A comunicare la bellissima notizia ci ha pensato il fratello Mattia su Facebook. Nella serata di ieri i suoi compagni di squadra in preda alla preoccupazione avevano lanciato un appello a Chi l’ha visto?, storica trasmissione in onda su Rai Tre. Queste le loro parole: “Siamo la tua seconda famiglia, il tuo posto nello spogliatoio è lì e noi vogliamo solo che torni lì, se sei da qualche parte vogliamo che torni insieme a noi perché vogliamo finire la stagione insieme a te.”

Il fratello del cestista su Facebook ha scritto che il fratello è vivo e sta bene, ci ha tenuto a far sapere che la gioia per il suo ritorno a casa è immensa e allontana qualsiasi preoccupazione per il futuro. Adesso lo aspetta una strada in salita, dove sarà circondato da molte persone che gli vogliono bene. Tornato a casa dalla sua famiglia il 29enne a quanto pare ha detto di essersi allontanato da tutto e tutti perché sentiva il bisogno di prendersi una pausa.

Prima di far perdere le sue tracce Sebastiano Bianchi aveva incontrato un’amica, sembra essere stata proprio lei a convincerlo a tornare a casa. Tramite una nota la squadra di basket in cui gioca il 29enne ha fatto sapere che sono davvero felici che la vicenda si sia risolta al meglio. I suoi compagni hanno detto che il suo ritorno a casa è stata per loro una delle vittorie più importanti di sempre.