Sebastiano Bianchi scomparso: il suo cellulare è stato trovato resettato

Sebastiano Bianchi è scomparso nella giornata di domenica, 7 novembre 2021, il 29enne gioca nel campionato di Serie B nei Legnano Basket Knights. Dopo aver giocato contro la Sangiorgese il ragazzo è tornato a casa sua a Verbania e da quel momento non si hanno più sue notizie. La sua auto è stata ritrovata nei dintorni del Lago Maggiore. Per ore i Vigili del fuoco lo hanno cercato nella giornata di martedì in tutta la zona, i sommozzatori però non hanno trovato nulla.

Il veicolo del 29enne era aperto, al suo interno c’erano alcuni effetti personali, il suo telefono però è stato trovato nella sua abitazione. Il presidente del club intervistato dal Corriere della Sera ha fatto sapere che Sebastiano Bianchi non è impegnato sentimentalmente, a detta sua il suo carattere è molto introverso ma aveva legato molto con i suoi compagni di squadra, spesso uscivano anche insieme. Martedì mattina si sarebbe dovuto allenare con la sua squadra ma non si è presentato agli allenamenti. Il padre del ragazzo dopo essersi recato a casa sua ha trovato lì il suo cellulare, era resettato, non c’era infatti nessuna conversazione e nemmeno contatti in rubrica. Le ricerche continuano senza sosta ma al momento non c’è ancora nessuna traccia di lui.

LEGGI ANCHE -> Cleo Smith, il rapitore non ha agito da solo: in casa c’era anche una donna