Cleo Smith, una bimba di quattro anni, è scomparsa mentre era in vacanza insieme alla sua famiglia vicino a Macleod, Australia occidentale. Si trovavano in un campeggio, nel corso della notte è stata rapita con tutto il suo sacco a pelo. La vicenda ricorda molto il caso di Maddie McCann, scomparsa nel 2007 mentre era in vacanza con la sua famiglia a Praia da Luz.

I genitori della piccola non si sono accorti di nulla, quando si sono svegliati lei non c’era più. Alla stampa la madre della bimba con grande dolore ha raccontato di essersi svegliata all’1.30 e la figlia era ancora lì, nel suo sacco a pelo. Quando alle sei del mattino si sono svegliati, però, di lei non c’era più alcuna traccia. La polizia sta cercando Cleo Smith via mare e via terra senza sosta, la preoccupazione è davvero tanta. Gli agenti assicurano che non verrà lasciato nulla di intentato. In un’intervista rilasciata al programma televisivo Sunrire, l’ispettore Jon Munday ha fatto sapere che la possibilità che la bimba possa essere stata ‘presa e rimossa dalla zona’ non può essere esclusa.

I poliziotti stanno rintracciando tutti coloro che quella sera si trovavano nel campeggio, a causa del maltempo però le ricerche sono state ostacolate. Durante una conferenza stampa la madre della bimba di quattro anni ha fatto sapere che dopo la scomparsa della figlia sta vivendo giorni orribili, ha poi aggiunto: “L’abbiamo cercata a piedi e in auto, poi abbiamo chiamato la polizia quando ci siamo resi conto che lei non c’era.”

