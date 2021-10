Antonio Natale trovato morto, era scomparso il 4 ottobre: è stato ucciso

Non si avevano più notizie di lui dallo scorso 4 ottobre, il corpo senza vita di Antonio Natale è stato trovato ieri in provincia di Napoli, alla periferia di Caivano. Al momento non sono ancora note l’esatta causa e la data del decesso. L’esame autoptico verrà effettuano nei prossimi giorni e farà chiarezza, sembra però che sia stata ucciso e abbandonato nelle campagne, vicino al campo rom.

Lo scorso 4 ottobre Antonio Natale era uscito insieme ad un amico e aveva detto alla madre che sarebbe andato a Napoli per comprare dei vestiti, da quel momento non ha più avuto sue notizie. Le telecamere di alcuni negozi avevano confermano che si trovava in città quel giorno, era poi scomparso nel nulla. L’amico che si trovava con lui aveva fatto sapere di averlo accompagnato in via Atellana, nella zona del ‘Bronx’, versione che non aveva convinto la madre della vittima.

I familiari del ragazzo 22enne trovato morto hanno rivelato che aveva avuto un acceso litigio con quel ragazzo qualche giorno prima della sua scomparsa. Erano stati convolti nella lite anche un cugino e uno zio dell’amico, entrambi spariti dopo che lui è scomparso. La madre di Antonio Natale è convinta che il figlio sia stato ucciso dalla Camorra. Il motivo? Questioni legate al mondo della droga del Parco Verde di Caivano a cui secondo la famiglia il ragazzo si era avvicinato da qualche tempo.

