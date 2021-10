L’assurda vicenda avvenuta a Milano è venuta a galla lo scorso sabato, un uomo di 50 anni per circa due anni ha incassato la pensione della defunta madre. Non aveva mai denunciato la sua morte, avvenuta nel 2019 per cause naturali. Per beneficiare dei 1700 euro della pensione dell’80enne dopo il suo decesso l’aveva murata nell’armadio della sua camera da letto.

Sabato la compagna dell’uomo si è recata dai Carabinieri e ha raccontato tutto, era stato proprio lui a confidarle il suo macabro gesto. In seguito alla denuncia della donna gli agenti si sono precipitati a casa del 50enne dove hanno trovato il cadavere dell’anziana madre murato nell’armadio. Portato in caserma dai Carabinieri il figlio dell’80enne defunta ha raccontato di aver nascosto il suo cadavere pochi giorni dopo la sua morte. Lo aveva avvolto in sacchi di plastica ricoperti di argilla e legno.

Sul luogo della vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Milano anche il medico legale e il personale del laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Istituto di Medicina Legale. L’autopsia sul cadavere dell’80enne chiarirà l’esatta causa della sua morte. Intanto, il suo appartamento e i conti correnti del 50enne sono finiti sotto sequestro. L’uomo è stato denunciato, a piede libero, per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello stato.

