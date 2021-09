Omicidio a Calmasino, 27enne trovata morta in casa: fermato il vicino

Un delitto che non ha ancora un movente quello accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 5 settembre: la vittima dell’omicidio di Calmasino è Chiara Ugolini, 27 anni. La ragazza, originaria di Fumane, in provincia di Verona, è stata trovata morta in casa dal fidanzato. Sul suo corpo era presente una ferita alla testa, forse causata proprio dall’assassino.

Omicidio a Calmasino: la prima ricostruzione

La tragica vicenda è accaduta in un paese poco lontano dal lago di Garda. Chiara, che si era trasferita da poco per convivere insieme al fidanzato, lavorava in un negozio di abbigliamento che appartiene al padre di quest’ultimo. Dopo essere tornata a casa per la pausa pranzo, la 27enne non è più rientrata per il suo turno pomeridiano. Così, il fidanzato, preoccupato per non averla vista, ha iniziato a chiamarla al suo telefono. Dopo diverse chiamate senza risposta, si è recato nella loro abitazione che condividevano a Calmasino e lì ha fatto la tragica scoperta. Sulla porta non erano presenti segni di effrazione e, molto probabilmente, è stata proprio Chiara ad aprire la porta al suo assassino.

Fermato il vicino

Le forze dell’ordine, allertate dalla famiglia, hanno quindi iniziato a investigare su quanto accaduto e, la scorsa notte, è stato fermato il vicino di casa. L’uomo, un 38enne che abitava nello stesso palazzo della 27enne, è stato bloccato dalla polizia stradale all’altezza di Impruneta, nei pressi di Firenze. Secondo quanto riportato dalle prime indiscrezioni, lo stesso avrebbe confessato tutto sull’omicidio. Non si conosce, però, il movente che avrebbe portato l’assassino a colpire la giovane vittima. Forse un’aggressione sessuale oppure una lite per motivi condominiali: si tratta di ipotesi che, al momento, gli investigatori non vogliono escludere.

La storia della 27enne

Chiara, originaria della Valpolicella, si era da poco trasferita a Calmasino proprio per motivi di lavoro e per stare accanto al fidanzato. Laureata all’università di Padova, aveva una grande passione per la pallavolo, sport che praticava da diversi anni. “La nostra Chiara Ugolini non è più tra noi! Una tragedia quella successa ieri. La nostra giocatrice della prima divisione e allenatrice di squadre giovanili, è stata trovata priva di vita in casa. Gli inquirenti stanno lavorando per capire come sono andati i fatti ed assicurare i responsabili alla giustizia ! Una preghiera per Chiara, sentite condoglianze ed un abbraccio alla famiglia che possa alleviare il dolore per questa tremenda perdita ! Ciao Chiara”: questo il messaggio che la società Volley Palazzolo ha pubblicato sulla propria pagina Facebook in ricordo della 27enne.

